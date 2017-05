Poster met zoenende moslima vernield

Op de poster is een moslima afgebeeld die zoent met een ogenschijnlijke niet-moslim. Bij de foto staat de tekst: ‘In Nederland kies je je partner zelf’. De campagne werd gelanceerd door de Rotterdamse wethouder Ronald Schneider van Leefbaar. Het zelf kiezen van je partner moet volgens de wethouder (Integratie) vanzelfsprekend zijn voor iedereen.

De campagne in de Maasstad bestaat uit verschillende posters, waarop verschillende soorten zoenende stelletjes te zien zijn. Dat de posters niet bij iedereen in goede aarde vallen, bleek al eerder. De campagne was tegen het zere been van de Rotterdamse PvdA en een moslimpartij. Beide partijen claimen voor het doel van de campagne te zijn, maar vinden de posteractie daarvoor niet geschikt.

In het filmpje is overigens ook te zien dat het bushokje vernield is. Of de filmer daar ook verantwoordelijk voor is, is niet duidelijk, maar om bij de poster te komen moet het glas worden vernield. Ook is te horen: “Even onze shit afmaken. Trek die poster eraf!”