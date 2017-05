Goffert weer open na ongeregeldheden

De boze fans kwamen al voor het einde van de wedstrijd naar de ingang van het stadion om hun onvrede te uiten over de prestaties van de Nijmeegse voetbalclub. Er was veel politie en ME op de been, meldt Omroep Gelderland, dat een liveblog bijhoudt van de situatie aldaar. Ook journalisten ter plaatse moesten het ontgelden.

Uit veiligheidsoverwegingen werd De Goffert afgesloten. Niemand mocht het stadion verlaten, zo was te lezen op schermen.

Agressieve supporters maken sfeer rondom stadion erg onveilig. @OmroepGLD pic.twitter.com/fng8jWESKg— annemieke schakelaar (@AnneSchakelaar) May 28, 2017