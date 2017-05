Brand havengebied Amsterdam nog niet uit

De brandweer kon zondagavond nog niet zeggen waar de brand door ontstond in de loods vol met huishoudelijk afval. Al snel was duidelijk dat de hele opslagruimte als verloren beschouwd moest worden. Grote, dikke rookwolken trokken over de ringweg A10 en een deel van Amsterdam.

Ook zondagochtend hing er nog een rookpluim over het uiterste westen van Amsterdam. Delen van de gevel en het dak van de loods waren ingestort, waardoor de brandweer pas rond de middag de brandhaard in het gebouw kon blussen.

Inmiddels is een deel van de brandweerlieden weer ingerukt. Een sloopbedrijf is inmiddels bezig om het verwrongen pand af te breken en brandend afval naar buiten te kruien. Daar kunnen de overgebleven brandweerlieden dan de resten blussen. Pas als al het vuur uit is, zal de rook echt afnemen, waarschuwt de brandweer.

De grote brand bij Icova is al de derde dit jaar in het havengebied van Amsterdam. In januari gingen enkele containers in vlammen op bij een metaalrecyclingbedrijf, in april brandde een bedrijfsverzamelgebouw af.