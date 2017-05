Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dode bij schietpartij in Rotterdam

Gisteren, 23:13

Rotterdam - UPDATE 00:52 - In Rotterdam is zondagavond een dode gevallen door een schietpartij. Een man werd rond 22.30 uur op de Paardebloem in de wijk Ommoord neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en overleed ondanks reanimatiepogingen.