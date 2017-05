Onweersbuien trekken over het land

Langs de zuidwestkust komen in de ochtend stevige onweersbuien voor, lokaal met windstoten tot 70 kilometer per uur en kans op hagel en veel neerslag in korte tijd, waarschuwt het instituut. De buien trekken naar Noord-Holland.

Vanaf de middag moeten vooral het zuiden en oosten rekening houden met forse onweersbuien. Ook hierbij komen regen, hagel en mogelijk zware windstoten voor. In de nacht naar dinsdag trekken de zwaarste buien langzaam naar het oosten weg.

De meteorologen van Weerplaza raden watersporters aan om de Waddenzee en het IJsselmeer te mijden tot de bui gepasseerd is. Na de passage blijft het geruime tijd droog, gaat de zon schijnen en wordt het tropisch heet in delen van Nederland. Later vanmiddag en vanavond verwacht Weerplaza opnieuw onweersbuien, dan vooral landinwaarts.

Maandagmiddag wordt het zeer warm in het zuiden en oosten van het land. Het kwik stijgt naar 30 tot 33 graden. Met deze waarden komen we bij recordwaarden uit. Sinds de start van de metingen werd het op 29 mei op de KNMI-meetpunten nooit warmer dan 32,2 graden. In 1944 werd deze temperatuur bereikt. Het was ook in De Bilt dat jaar de warmste 29 mei. Het werd toen 30,0 graden. De kans is aanwezig dat beide records vanmiddag worden verbroken.

Rond een uur of drie is de verwachting dat de wind uit het westen gaat waaien. Koelere lucht stroomt dan het land in en de temperatuur zal gaan dalen, het eerst in het westen. Het is ook het moment dat er lokaal landinwaarts een forse onweersbui tot ontwikkeling kan komen. Dit zijn lokale buien, want op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog.

In de avond en nacht komen er vanuit het zuiden meer buien opzetten. Ook dit kunnen zeer stevige onweersbuien zijn met hagel, windstoten en mogelijk veel water in korte tijd. Weerplaza raadt organisaties van evenementen, zoals de vele avondvierdaagses, aan om in de namiddag en vroege avond de weerberichten goed te volgen.