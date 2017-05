Dat bevestigt een woordvoerder van de Wandelbond.

„Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen”, stelt een woordvoerder van de KWBN. Deze week lopen zo’n 150.000 tot 200.000 kinderen de Avondvierdaagse onder meer in Rotterdam. In andere regio’s is het wandelevenement al gehouden of vindt later in juni plaats.

Het KNMI verwacht voor het hele het land code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien, met windstoten, hagel en regen.