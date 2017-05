De Boeing 737-800 naar Thessalonika vloog boven Keulen toen de bemanning ontdekte dat geen enkele wc het meer deed.

De passagiers zijn na terugkomst op Schiphol op een andere toestel gezet en kwamen met een vertraging van bijna zes uur alsnog aan in Griekenland, zo meldt de site Up in the sky.

De wc’s zouden het intussen weer doen.