Schippers: Laat Tjeenk Willink het doen

Het advies van de informateur volgt na weken van stroeve gesprekken tussen potentiële coalitiepartijen. Doordat verschillende partijen de neus ophalen voor een ander is een patstelling ontstaan. De hoop is dat een informateur met een frisse blik de boel kan vlot trekken. „De formatie heeft nu iemand nodig die met groot gezag en enige afstand de boel in beweging brengt”, lichtte Schippers haar keuze toe.

De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met het nieuwe voorstel. Zoals het er nu naar uitziet wordt daar morgen over gedebatteerd.

De formatie raakte definitief in een impasse nadat D66 vorige week met een daverende dreun de deur eigenstandig dichtgooide voor CU. Bij VVD en CDA leidt dat nog steeds tot chagrijn.

Herman Tjeenk Willink Foto: Anko Stoffels

Herman Tjeenk Willink is van PvdA-huize. Zijn partij hield tot dusverre de deur potdicht voor eventuele kabinetsdeelname. Willink was jarenlang de hoogste baas bij de Raad van State. Hij is tevens vertrouweling van de Oranjes, met name van prinses Beatrix, toen zij nog koningin was.