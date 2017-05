Festival Bloemendaal liep eerder verkeerd af

Die mensen hebben hun geld teruggekregen, volgens Sweets-initiatiefnemer Franck Bloem. Dat zal hij ook dit jaar doen voor de mensen die wel een kaartje hadden maar niet naar binnen konden.

Gisteravond ontruimde de politie het strand aan Bloemendaal aan Zee voordat het feest was afgelopen, vanwege de grote mensenmassa die op de been was en de ongeregeldheden die dat veroorzaakte.

Bloem laat weten dat het feest uitverkocht was met de verkoop van 6.000 kaarten. ,,Dat was de maximale capaciteit, maar die heb ik niet overschreden. Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben, maar het is niet mijn schuld dat het zo is geëscaleerd.”

Het festival werd georganiseerd in twee aangrenzende strandpaviljoens. De problemen van gisteravond ontstonden volgens Bloem omdat alle bezoekers naar Beachclub Vroeger wilden, terwijl bij Fuel zou nog ruimte zijn geweest voor 800 mensen. ,,Daarnaast zijn er ook veel mensen zonder kaartje naar het feest gekomen. Die zorgden ook voor opstoppingen.”

Het festival van gisteravond was het grootste feest dat Bloem tot op heden organiseerde. ,,Het was mijn grote droom. Maar die is uitgelopen op een complete nachtmerrie. Zelfs mijn kinderen worden nu bedreigd. En ik snap niet waarom. De mensen die daar recht op hebben, krijgen hun geld terug.”