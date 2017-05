premium

Instorten garage nog mysterie

25 min geleden

EINDHOVEN - Het is nog niet duidelijk hoe een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport zaterdag deels kon instorten. Dat zei een woordvoerder van bouwbedrijf BAM, dat verantwoordelijk is voor het project, maandag desgevraagd. Ingenieurs doen onderzoek naar de oorzaak. Hoelang dat gaat duren, kan nog niet worden ingeschat. Volgens de woordvoerder is het gebied nog niet veilig te betreden. Daarom zijn met drones opnames gemaakt van het terrein. Die beelden worden nu geanalyseerd.