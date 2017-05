Ergert u zich in uw tuin of op uw balkon aan uw buren? Hoe hoog loopt dat op? Heeft u het aanhangig gemaakt, is het nog goed gekomen met de mensen naast of onder u en hoe dan?

Mail uw ervaringen voor een reportage, met vermelding van uw telefoonnummer, naar: mtroosendaal@telegraaf.nl