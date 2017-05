Acteur John Wijdenbosch (44) verongelukt

De politie tast vooralsnog in het duister hoe het kon gebeuren dat de auto van het gezin maandagochtend vroeg van de weg is geraakt op de A6 tussen Lelystad en Almere en daarna te water raakte. Bij het ongeluk kwamen alledrie de inzittenden om het leven.

Foto: ANP

Foto: ANP

Even voor negen uur ‘s ochtends kreeg de politie een melding over een te water geraakte auto langs de snelweg. Aanvankelijk werd gemeld dat het voertuig voor het van de weg zou zijn geraakt meerdere keren over de kop zou zijn geslagen, maar de politie kon die lezing gedurende het onderzoek niet bevestigen. Onduidelijk is zelfs wanneer het drama zich exact heeft voltrokken. Toen brandweerduikers arriveerden op de plek des onheils, waren de inzittenden van de auto reeds overleden. Een opgeroepen traumahelikopter kon zodoende niets meer voor de slachtoffers betekenen.

Vanwege de ernst van de situatie werd de A6 enige tijd volledig afgesloten en de plek van de tragedie met schermen uit het zicht van andere automobilisten onttrokken. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval en zoeken daarbij naarstig naar getuigen die hebben gezien hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Foto: WAL, DINAND VAN DER

