Geschuif met gevangenen vanwege personeelstekort

Zo wordt de gevangenis in Zoetermeer ton in ieder geval eind dit jaar leeg gezet. De 144 gedetineerden verhuizen naar Alphen aan den Rijn. De medewerkers worden overgeplaatst naar de gevangenissen in Scheveningen en Alphen.

Ook in Almere is er te weinig personeel. Daarom wordt een deel van de gevangenen in de zomermaanden overgeplaatst naar Schiphol. Uit het Justitieel Complex Zaanstad worden 96 gedetineerden overgeplaatst naar de Penitentiaire Inrichting Lelystad.

Volgens de DJI gaat het om tijdelijke maatregelen om de problemen met het personeel het hoofd te kunnen bieden. Volgens staatssecretaris Dijkhoff is de verwachting dat een onlangs gestarte wervingscampagne dit najaar voor voldoende personeel zal zorgen.

De Nederlandse gevangenissen kampen al langer met personele problemen. Afgelopen maart waarschuwde de Centrale Ondernemingsraad van DJI dat de veiligheid daardoor niet meer te garanderen is.

Door jarenlange bezuinigingen zijn drieduizend medewerkers vertrokken, becijferde de Ondernemingsraad. Het overgebleven personeel loopt daardoor op zijn tandvlees. „Zonder ingrijpen zullen meer geweldsincidenten plaatsvinden en zal het aantal zelfmoorden stijgen”, aldus de Ondernemingsraad.

„Hoewel leegstand van de cellen anders doet vermoeden, is de werkdruk extreem hoog. Hierdoor zijn overwerk en overtredingen van de Arbeidstijdenwet dagelijkse praktijk geworden met een hoog ziekteverzuim als gevolg.”