Paviljoens Bloemendaal moeten mogelijk dicht

De politie ontruimde het strand voordat het feest was afgelopen, vanwege de grote mensenmassa die op de been was en de ongeregeldheden die dat veroorzaakte. Volgens de politie waren er 8.000 mensen op het strand die avond. Velen van hen waren in het bezit van een kaartje en wilden zichzelf toegang tot de feesten verschaffen door over de hekken te klimmen.

Waarnemend burgemeester van Bloemendaal Bernt Schneiders: ,,De exploitanten hebben een groot risico veroorzaakt voor de veiligheid en de openbare orde op het strand. Dat kan niet zonder sancties blijven. Woensdag besluit ik welke sancties en tegen wie. De maatregelen functioneren van een waarschuwing tot sluiting.”

