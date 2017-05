premium

Foto: Pret na gesprongen waterleiding in Nijkerk

31 min geleden

Nijkerk - Kinderen aan de Hoefslag in Nijkerk zijn maandagavond maar al te blij dat er een waterleiding is gesprongen in hun straat. Het water gutste uit de leiding en in korte tijd stond de hele straat blank: voor de kinderen een welkome afkoeling op zo’n hete dag als vandaag.