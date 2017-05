Neeltje Jans ziet af van opvang bruinvissen om dierenactivisten

Van de Hoef vertelde dat tegen de vergunning die bij het Rijk is aangevraagd voor het houden van bruinvissen bezwaar is aangetekend ,,door onder meer dierenactivistische groepen''. Hij zei dat daardoor de kans bestond dat het Deltapark in jarenlange procedures zou terechtkomen. ,,Daar had ik geen zin in. Ik besteed mijn tijd liever aan het bedenken van leuke dingen voor de mensen die naar Deltapark Neeltje Jans komen.''

Begin april betoogden ook andere actiegroepen bij de ingang van het park tegen de opvang van bruinvissen. Volgens Een Dier Een Vriend wilde het park de bruinvissen gebruiken voor experimenten en voor shows voor betalend publiek. ,,Ik ben blij dat dit belachelijke plan van shows en experimenten met bruinvissen niet doorgaat'', zei voorzitter Geoffrey Deckers in een reactie op het besluit van Deltapark Neeltje Jans. ,,Dit zijn dieren die een goede opvang verdienen van echte dierenvrienden en niet van een bedrijf dat dieren degradeert tot clowns met een bal op hun neus in het water.”

Van de Hoef noemde het ,,volstrekt belachelijk'' dat de dierenactivisten de vergelijking tussen clowns en bruinvissen maakten. ,,Ons plan was alleen maar om de dieren te laten te zien en te zeggen dit is nu de bruinvis en die leeft in de Oosterschelde.''