Militair voor rechter om verwonden Koerd

Sergeant Freek V. richtte in maart 2015 tijdens een oefening optreden in verstedelijkt gebied zijn Glock dienstpistool op rekruut Delshad Karim Rahim waarna het per ongeluk af ging. De kogel ging door de arm en borst van de jonge strijder en kwam er via zijn buik weer uit.

Tweets by Olof023

Volgens justitie had V. afgaande op de dienstvoorschriften zijn wapen nooit bij deze training mogen gebruiken. Daarom vervolgt het Openbaar Ministerie hem. De landmachtmilitair hangt een celstraf boven het hoofd. Een veroordeling brengt ook zijn militaire toekomst in gevaar.

Voor het slachtoffer zou het allemaal niet nodig zijn. Hij ging kort na het incident met zijn Nederlandse instructeur lachend op de foto en liet weten hem niks kwalijk te nemen. De Koerdische strijders zagen Freek V. liever in Irak blijven om zijn missie af te maken dan terugkeren naar Nederland voor een proces.

LEES OOK: Gewonde Koerd vergeeft militair: ’Je bent als een broer voor me’