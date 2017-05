Het slachtoffer werd in de Doezastraat neergeschoten en probeerde daarna te vluchten. In de Schepenstraat zakte hij in elkaar, vertelt een buurtbewoner tegen RTV Rijnmond.

De man zou in zijn been geraakt zijn en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de dader(s). Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is nog niet bekend.