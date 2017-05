Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Amsterdam ontsnapt aan bloedbad

28 min geleden John van den Heuvel en Mick van Wely

Amsterdam - Amsterdam is vorig jaar juli aan een bloedbad ontsnapt. Een explosief onder de auto van de inmiddels vermoorde misdaadblogger Martin Kok was zo krachtig, dat bij een explosie in de directe omgeving zeker doden en gewonden waren gevallen.