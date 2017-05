Gemeenten alert op ramadan-overlast

Tijdens de vastenmaand wordt door moslims overdag niet gegeten en gedronken, maar zijn er na zonsondergang wel bijeenkomsten met familie en vrienden. Bij jongeren leidt dat nogal eens tot luidruchtig samenzijn op straat, met veel gepraat en auto’s met ronkende motoren.

Buschauffeurs in Haarlem kregen het vorig jaar juni zwaar te verduren. In één maand werden zeven bussen bekogeld met stenen, veelal in de avond en nacht. Opvallend genoeg begon het geweld met de ramadan en eindigde erna. Een koppeling gaat volgens de politie echter te ver. „Daar moet je voorzichtig mee zijn.”

Toch neemt de gemeente dit jaar maatregelen en zet preventief extra agenten in. „De gemeente Haarlem houdt rekening met incidenten tijdens de ramadan”, laat een woordvoerster weten. Om de overlast verder te voorkomen wordt samengewerkt met onder meer moskeeën en buurtouders. „Daarnaast worden er voor jongeren extra activiteiten georganiseerd.”

Haarlem is zeker niet de enige stad waar vorig jaar gedonder was dat opvallend samenviel met de vastenmaand. Ook in Almere bijvoorbeeld werden avonden achtereen bussen bekogeld met kiezels.

Temperatuur

In Hilversum hielden vandalen meerdere nachten huis in het oosten van de stad. Burgemeester Pieter Broertjes koppelde destijds de toenemende overlast aan de ramadan, maar dat kwam hem op felle kritiek te staan. In een brief die Broertjes deze maand verstuurde, koppelt hij de toenemende overlast door jongeren nu aan de stijgende temperatuur. Om in Hilversum tijdens de hele zomer de raddraaiers de baas te zijn, werken boa’s en wijkagenten ’s avonds en ’s nachts door.

Utrecht zorgt voor een ’stevige inzet van toezichthouders in de eerste periode van de ramadan’. „Vorig jaar heeft dat bijgedragen aan een rustig verloop van de resterende periode van de ramadan.”

In Gouda gaat men een stap verder. Daar geldt net als de afgelopen twee jaar rond winkelcentrum Bloemendaal tot het einde van de ramadan tussen negen uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends een samenscholingsverbod. Op die tijden mogen groepjes van drie of meer personen zich ’zonder redelijk doel’ niet ophouden op bepaalde plekken.

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politie laten weten dat de ramadan niet noopt tot centraal beleid. „We horen wel dat agenten bijvoorbeeld vragen of ze hun vroege dienst niet later mogen draaien, omdat het dan drukker op straat is”, zegt een politiewoordvoerder. Een aanpak waar Amsterdam bijvoorbeeld al jaren succes mee oogst.

Herrie

Cijfers over ramadan-gerelateerde overlast zijn er niet. „Maar je maakt niet voor niets beleid”, zegt een woordvoerster van de gemeente Middelburg.

Daar is met name de geluidsoverlast bij een wijkcentrum enorm afgenomen, nadat vorig jaar betrokkenen per brief werden gesommeerd minder herrie te maken en de politie toezicht hield. Dit jaar zet de gemeente breder in, en met ’positieve insteek’. „Nu zijn mensen van jongerenwerk, de politie, de moskee en de gemeente op bepaalde tijden op belangrijke plaatsen aanwezig. Dus vooral ’s avonds.”

Volgens Saïd Bouharrou, de vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, is dat de ideale aanpak. „Dat is de manier, kijk van te voren wat je kan doen.”, zegt hij.

Elk jaar roept zijn organisatie moskeebezoekers op om rekening te houden met de omgeving, door niet op straat te praten en bijvoorbeeld te carpoolen. „We weten dat het rond tien uur, half elf druk is bij moskeeën. Dat kan overlast geven, want andere mensen willen slapen rond die tijd.”