Vrachtwagen botst op goederentrein bij Sevenum

46 min geleden

SEVENUM - In het noorden van Limburg is een vrachtwagen tegen een goederentrein gebotst. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang vlakbij de Columbusweg, tussen Blerick en Sevenum in. De truck vloog na de botsing in brand. De trein is licht beschadigd.