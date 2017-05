premium

Reuzenpanda's eindelijk te bewonderen

29 min geleden

RHENEN - De twee reuzenpanda’s zijn deze week eindelijk te bewonderen in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Xing Ya en Wu Wen kwamen op 12 april onder grote belangstelling vanuit China aan in Nederland. De afgelopen periode hebben de twee dieren de tijd gekregen om te wennen in hun nieuwe omgeving.