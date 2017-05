Máxima arriveert in Da Lat

In Da Lat staan verschillende uitstapjes op het programma, waarbij Máxima uit eerste hand kan ervaren hoe in Vietnam wordt gewerkt aan verbetering van de toegankelijkheid van financiële diensten. Buiten de grote steden heeft maar 27 procent van de bevolking een bankrekening of verzekering.

Ook over het hele land gemeten is het percentage laag en de regering heeft de koningin in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN op dit terrein om advies gevraagd. Het veldbezoek in Da Lat moet Máxima inzicht geven in de praktijk, naast de talrijke gesprekken die ze voert met officials.