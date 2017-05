Bus niet altijd toegankelijk voor rolstoel

In het onderzoek, uitgevoerd door DTV Consultants, voerden rolstoelgebruikers als mystery guests in totaal 450 testritten uit in het openbaar busvervoer om de toegankelijkheid ervan te testen. Bij 8 procent van de pogingen om de bus te nemen, kwam de rolstoelgebruiker niet naar binnen en vertrok de bus zonder hem of haar. In veruit de meeste gevallen kwam dit door een defecte automatische rolstoelplank.

Op de ritten waarbij mensen in een rolstoel wel konden worden meegenomen, bleek de assistentie van de buschauffeur in 14 procent van de gevallen niet naar behoren. Bijvoorbeeld duwde de buschauffeur de rolstoelgebruiker onhandig naar binnen of liet deze merken geen zin te hebben om assistentie te verlenen.

Regelgeving van de overheid bepaalt dat 98 procent van de bussen toegankelijk moet zijn.