premium

Doodgeschoten rapper overleefde eerder aanslag

33 min geleden

ROTTERDAM - De 21-jarige man die zondagavond werd doodgeschoten in de Rotterdamse wijk Ommoord was al eerder het doelwit van een moordpoging. Toen hij 17 was, probeerde iemand hem te vermoorden in een fastfoodrestaurant in Rotterdam-Prinsenland. Dat meldt het AD.