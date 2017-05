OM wil weer omstreden deskundige zaak-Nicole

Het gaat om de fysicus Frans Alkemade, die zou moeten rapporteren hoe waarschijnlijk het is dat verdachte Jos de G. in 1995 de vijftienjarige Nicole van den Hurk heeft verkracht en gedood. Die zogenaamde onderzoeksmethode is echter ’niet onomstreden’, zo erkende de aanklager.

De rechtbank in Den Bosch stelde in 2015 dat Alkemade zich niet meer mocht bemoeien met de strafzaak.

Nicole verdween 6 oktober 1995. Haar lichaam werd zes weken later gevonden in bossen bij het Brabantse Lierop. Tbs’er De G. werd in 2014 gepakt, na een toevallige DNA-match. De G. werd vorig jaar echter vrijgesproken van doodslag. Hij kreeg alleen vijf jaar voor verkrachting.