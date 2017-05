Acties bij Defensie op komst om cao-conflict

Het cao-traject is bij de krijgsmacht een slepende kwestie. Sinds 2014 proberen bonden en werkgever het eens te worden, maar vooralsnog bleef dit zonder succes. Grootste struikelpunt is de beloning. Militairen worden volgens de bonden al een decennium onvoldoende gecompenseerd voor inflatie. Dit jaar gingen ze er zelfs tientallen of ruim honderd euro op achteruit vanwege sterk verhoogde pensioenpremies. Daarnaast vinden de bonden dat Hennis te karig is met secundaire arbeidsvoorwaarden.

De minister liet in een brief aan al haar mensen eerder dit jaar weten dat ze vindt dat er sprake is van een zo goed mogelijk cao-voorstel. Ze stuurde haar hoofd personeel het land door om deze boodschap te verspreiden. Opvallend genoeg richtten de commandanten van de verschillende krijgsmachtsdelen zich ook rechtstreeks tot hun mensen met een vergelijkbaar verhaal.

Voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP neemt hen dat zeer kwalijk. Ze vindt dat er sprake is van onacceptabel druk uitoefenen op militairen. Volgens Snels wordt er nagedacht over hoe militairen met acties komende zomer druk kunnen zetten op Defensie om alsnog met een beter voorstel te komen.