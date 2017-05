Bizar: Inbreker kiest weggeefwinkel

„Hij is de weggeefwinkel aan de Laan van Vollenhoven binnengekomen door een gat in een raam te maken. Eenmaal binnen heeft de inbreker een aantal deuren opengebroken”, aldus een politiewoordvoerster na berichtgeving van het AD dinsdag. Volgens haar is er veel schade maar is niets meegenomen. De melding van de inbraak kwam dinsdagochtend.

„Hij had ook gewoon tijdens de openingstijden langs kunnen komen”, reageert een medewerker van de weggeefwinkel laconiek op de website van de krant. „We hebben ook helemaal geen geld in de winkel, want alles is gratis natuurlijk.” Woensdag gaat de winkel weer open.