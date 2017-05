Nederlandse dataspecialist wint hoge Duitse prijs

Hij wordt de ‘Lionel Messi van de informatica’ genoemd of de ‘tovenaar met big data’. In de wereldwijde rankings voor de meest geciteerde onderzoekers op het gebied van Informatica en Elektrotechniek is op plek 14 de enige Nederlandse onderzoeker in de top 250.

Van der Aalst vertrekt naar Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aken, de universiteit die hem nomineerde voor de prijs. ,,RWTH heeft een speciale leerstoel “Process & Data Science” gecreëerd, boven op de Alexander von Humboldt Professorship. Dat is een geweldige kans. Maar ik heb ook gemengde gevoelens. De TU Eindhoven heeft me geweldige kansen gegeven en me al op jonge leeftijd als 26-jarige universitair docent aangesteld. Ook mijn aanstelling als universiteitshoogleraar en de creatie van het Data Science Centrum Eindhoven rondom mijn persoon heb ik erg gewaardeerd.”

De Duitsers trekken behoorlijk aan onze wetenschappers. Sinds 2009 zijn er maar liefst 6 Nederlandse toponderzoekers geweest die ‘Alexander von Humboldtprijs’ hebben gewonnen.