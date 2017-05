Kamer debatteert over moeizame formatie

Nu ook de optie van VVD, CDA en D66 (het zogenoemde motorblok) plus CU is afgeschoten, praat de Tweede Kamer over wat moet gebeuren om de formatie uit het slop te krijgen. De verwachting is dat de Kamer, volgens het advies van Edith Schippers, Tjeenk Willink als nieuwe informateur zal vragen. De oudgediende kan het proces hopelijk weer in beweging krijgen. VVD en CDA kijken in het debat echter ook terug en halen uit naar D66-leider Pechtold die, in hun ogen, te snel en eenzijdig de route met CU onbegaanbaar verklaarde.

Bij de start van het debat vanmiddag gaf VVD-leider Rutte subtiel blijk van zijn ergernis over D66. Hij vertelde dat er een wenkbrauw bij hem omhoog ging toen vorige week plots de optie met CU van tafel werd geveegd.

Ook CDA-leider Buma gaf in het debat aan dat er wat hem betreft niet op de juiste manier met CU is gesproken door D66. Hij deed dat minder subtiel: „Zo bouw je geen vertrouwen.” De verhoudingen tussen VVD, CDA en D66, het zogenoemde motorblok dat voor de meeste meerderheidsopties nodig is, zijn daardoor duidelijk gespannen. PvdA-voorman Asscher: „De sfeer zit er lekker in, in het motorblok.”

Zeven dwergen

PVV-leider Wilders vindt de formatie een puinhoop en heeft er geen goed woord voor over dat er nu naar PvdA’er Tjeenk Willink wordt gekeken om dit alles op te lossen. De PVV’er hekelt de opstelling van de partijen die niet met hem willen samenwerken. Asscher was fel richting Wilders: „Probeer eerst eens een week volwassen met mensen om te gaan voor je praat over samenwerking.”

SP-leider Roemer vroeg Buma nogmaals naar zijn mening naar een centrumlinks kabinet zonder VVD. Het CDA zou daarin de grootste zijn. Buma lacht het idee weg en zegt dat die variant voor een kabinet bij hem thuis ’Buma en de zeven dwergen’ heet en dat sprookje blijft volgens hem een sprookje.

Schippers

Informateur Schippers heeft haar werkzaamheden afgerond en uit haar verslag bleek nog eens dat de boel muurvast zit. Iedereen wil een kabinet dat een meerderheid heeft in Eerste en Tweede Kamer. Tot dusver dus eensgezindheid, maar er is een probleem: elke mogelijke meerderheidscombinatie van partijen wordt door minstens een van de partijen afgeschoten.

De formatie zit daardoor helemaal vast en Schippers heeft geadviseerd om oudgediende Tjeenk Willink een nieuwe formatieronde te laten leiden. Hij moet met zijn ervaring de formatie uit het slop trekken en heeft als stok achter de deur nog altijd de optie van een minderheidskabinet.

