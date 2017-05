Dode man Maastricht ’slachtoffer van afrekening’

Het slachtoffer werd volgens een buurtbewoner gevonden nadat zijn vader al enkele dagen geen contact meer met hem kreeg. Dat meldde hij vervolgens bij de huismeester die de politie inschakelde. Die trof de man, een vijftiger, 'onder verdachte omstandigheden' aan. Hoe lang hij al dood in zijn flat op de vijfde verdieping lag, is onbekend. "Maar ik heb in de nacht van vrijdag op zaterdag veel lawaai gehoord in dat appartement. Nu denk ik dat het toen wel eens gebeurd zou kunnen zijn'.

Het slachtoffer is volgens buurtbewoners een bekende van de politie. "Hij is al enkele jaren op vrije voeten, maar we weten dat hij vast heeft gezeten. Waarvoor weet ik ook niet. Maar er kwam volk over de vloer waarvan je kon vermoeden dat het onguur was. Daarom denk ik ook dat het een afrekening is."

De politie wil niets kwijt over de zaak en heeft een team rechercheurs geformeerd dat de zaak onderzoekt. Daarbij wordt ook het NFI ingeschakeld dat bewijsmateriaal moet onderzoeken.