Langdurig conflict aanleiding fatale burenruzie

De 79-jarige Rotterdammer en zijn bovenbuurvrouw betichten elkaar al ongeveer een jaar van pesterijen en bedreigingen. Daarvan is over en weer bij de politie aangifte gedaan. Ook beweert de man dat familieleden van de vrouw hem hebben geprobeerd te ontvoeren.

De burenruzie kwam dinsdagmorgen rond half negen tot uitbarsting toen een woordenwisseling op de Wolphaertsbocht uitmondde in een schietpartij. De vrouw werd op de stoep voor haar woning van korte afstand door meerdere kogels in bovenlichaam en hoofd getroffen en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De schutter vluchtte daarop zijn benedenwoning in en weigerde gehoor te geven aan het verzoek van de politie om naar buiten te komen. Daarop werd een onderhandelaar ingezet om de bewoner alsnog te bewegen zich over te geven. Kort voor het verstrijken van het ultimatum klok vanuit het huis een schot.

Het arrestatieteam vond binnen de zwaargewonde man die kort na aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweek. Rechercheurs hebben tot laat in de middag onderzoek gedaan in de woning.