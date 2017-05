Steviger enkelband in de maak

Eerder deze maand werd bekend dat sinds 2016 35 mensen zich van hun enkelband hadden ontdaan. Uit cijfers die Dijkhoff dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt overigens dat zij lang niet allemaal weg zijn. Van de 35 zijn er nog zeven voortvluchtig. De rest heeft zichzelf gemeld of is opgespoord.

Lees ook: Cocaïnebaron knipt enkelband door en vlucht

De nieuwe enkelbanden worden niet alleen steviger, maar ze krijgen ook strakkere verbindingsclips. De huidige banden zijn gemaakt van rubber en glasvezelkabel. De enkelbanden moeten in geval van nood altijd te verwijderen zijn, bijvoorbeeld na een auto-ongeluk.

In de Tweede Kamer, waar donderdag over de enkelband wordt gedebatteerd, gaan stemmen op om de enkelband af te schaffen. Gidi Markuszower van de PVV wil bijvoorbeeld dat straffen volledig worden uitgezeten en wil daarom helemaal stoppen met de enkelband.

Maar Dijkhoff ziet hier niets in. Volgens hem is de enkelband in de meeste gevallen een prima middel om toezicht te houden. Volgens hem is de band bij ,,98 procent'' van de ongeveer 2700 dragers in 2016 en 2017 gewoon om de enkel gebleven.

Kamerlid Michiel van Nispen van de SP wil niet af van de enkelband, maar wel de verzekering ,,dat er altijd snel en adequaat wordt gereageerd op de melding van een sabotage van de enkelband, omdat het systeem anders niet geloofwaardig is''.

Bij sabotage van de enkelband gaat er een signaal naar de meldkamer, die de reclassering informeert. Afhankelijk van hoe gevaarlijk een verdachte of veroordeelde is wordt gekeken welke actie nodig is.