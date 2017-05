Celstraf geëist tegen agent voor misbruik kind

Het misbruik begon toen de jongen twaalf jaar was. De mannen waren bevriend met de ouders van het slachtoffer. De jongen logeerde regelmatig bij hen. De mannen hebben ,,een ravage aangericht bij het slachtoffer en zijn familie'', aldus de advocaat-generaal. ,,Geen van beide verdachten is doordrongen van het feit dat zij ver over de grenzen zijn gegaan. Zij hebben elkaar niet gecorrigeerd maar zijn meegegaan in elkaars misdragingen. Dat alles moet worden vertaald in de strafeis.''

Ook wordt de mannen het bezit en verwerven van kinderporno verweten. Het gerechtshof in Arnhem doet naar verwachting over twee weken uitspraak.

In eerste aanleg waren de mannen al tot drie jaar cel veroordeeld, waarvan een jaar voorwaardelijk. Zij gingen in beroep tegen die uitspraak.