Rutte: band met VS van levensbelang

,,We hebben die Europese samenwerking nodig, dat biedt ook veiligheid hier, maar we kunnen als Nederland niet zonder de trans-Atlantische relatie'', zei Rutte. ,,De band binnen de NAVO is van levensbelang. We zullen altijd blijven inzetten om beide zo goed mogelijk te laten functioneren.''

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei zondag dat Europa meer zijn eigen gang moet gaan en niet meer volledig kan bouwen op de Amerikanen. ,,De tijden dat we volledig op anderen konden rekenen zijn echt voorbij. Dat heb ik de afgelopen paar dagen wel ervaren'', zei ze na de top van de belangrijkste industrielanden G7 op Sicilië.

Trump bekritiseerde Berlijn dinsdag op zijn beurt. Hij hekelde het ,,gigantische'' handelstekort met de Duitsers. Ook geven ze volgens hem veel te weinig uit aan het leger. ,,Dat is erg slecht voor de VS en dit gaat veranderen'', twitterde hij.