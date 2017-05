premium

Panda Wu Wen tijdens de officiele opening van het reuzenpandaverblijf Pandasia in Ouwehands Dierenpark. De twee reuzenpandas, die onder grote belangstelling van Nederlandse en buitenlandse pers zijn gearriveerd in Nederland, zijn voor het eerst te zien in het dierenpark.

Reuzenpanda's eindelijk naar buiten in Rhenen

31 min geleden

RHENEN - De reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya hebben dinsdag aan het eind van de middag hun eerste stappen in de Nederlandse buitenlucht gezet. De beren mochten eindelijk naar buiten in het speciaal voor hen gebouwde Pandasia in Ouwehands Dierenpark In Rhenen. De panda's arriveerden op 12 april al in Nederland, maar moesten eerst uitrusten van de reis vanuit China en in quarantaine.