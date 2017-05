Uitchecken met mobiel stagneert

„Er blijken voor KPN nog teveel technische problemen te zijn met de online installatie. Daar stoppen we dus even mee. Voor Vodafone gelden die belemmeringen niet. We werken aan een oplossing”, aldus de woordvoerster.

OV Chip Mobiel is vorige week gelanceerd door alle openbaar vervoerders in samenwerking met Translink, uitgever van de ov-chipkaart, en de telecombedrijven. „We voeren deze optie gefaseerd in, allereerst met Android, voltarief reizen en automatisch opladen.”

Voorlopig niet op iPhone

Ook iPhones zijn op dit moment niet bij het in- en uitchecken te gebruiken, evenmin als abonnementen met korting. „Er is bewust besloten om dit in de praktijk te beproeven. Dan is het logisch dat er kinderziektes zijn. Van een mislukking is echter geen sprake. We gaan rustig door.”

Volgens de ov-woordvoerster zijn er nu een paar duizend reizigers met mobieltjes actief in trein, bus, tram en metro. Voorzitter Arrien Kruyt van reizigersvereniging Rover steunt deze testen. „Het is de toekomst. Dan moet je ergens durven starten. Daar kan iedereen alleen maar van leren.”

Op de website van OV Chip Mobiel kunnen reizigers de actuele stand van zaken zien over aanmeldingen.