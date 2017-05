Kleine 9000 euro voor manuscripten Reve

The Acrobat is een verhalenbundel die Reve in het Engels schreef. Het veilinghuis hoopte dat voor dit manuscript 15.000 euro zou worden neergeteld. Dat dit niet gebeurde was een forse tegenvaller voor Bubb Kuyper, dat vooraf had gerekend op een totale opbrengst van ruim 30.000 euro.

Toch is het veilinghuis niet ontevreden. Van de 31 stukken zijn er 26 geveild. „Dat is toch een score van 85 procent”, aldus de zegsman. De stukken waren ingebracht door Joop Schafthuizen, partner van de in 2006 overleden schrijver.