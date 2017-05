Pitbull valt hardloper aan

Een omstander hoorde de man roepen en bood eerste hulp. Samen zijn zij naar het tankstation gelopen waar ook de hulpdiensten werden gealarmeerd.

Volgens het slachtoffer waren vader en zoon twee pitbulls aan het uitlaten en liep één van de honden los. Toen de man de honden naderde, viel één van de twee honden de man aan. Die liep daarbij forse bijtwonden op.

Eigenaar met honden ervandoor

De eigenaar van de honden “bood” aan om de man naar de huisartsenpost te brengen en het zelf onderling op te lossen. Toen het slachtoffer 112 belde gingen de twee er met de honden vandoor in een grijze auto.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is nog gaan zoeken in de omgeving waar het gebeurd is maar onbekend is of de eigenaar van de honden is aangetroffen.