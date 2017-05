EU wil meer grip

Dat stellen Brusselse bronnen. Vandaag presenteert het dagelijks bestuur van de Europese Unie een voorstel over de toekomst van de euro. Het is bedoeld als discussiestuk. Eind dit jaar moeten de Europese regeringsleiders en staatshoofden knopen doorhakken over de richting die het uit moet met de EU.

Voor Nederland zullen de voorstellen even slikken zijn. In Den Haag ligt een verschuiving van macht van de lidstaten richting Brussel zeer gevoelig. Toch lijkt verandering onvermijdelijk. De Franse president Macron en zijn Duitse collega Merkel zijn vastbesloten de Europese samenwerking te verdiepen. Deze plannen van de Commissie passen daarin.

De euro geldt als een onvolmaakt project doordat er grote economische verschillen zijn tussen de negentien eurolanden. De Commissie wil de economieën meer naar elkaar toe laten groeien. Een Europese minister van Financiën is in feite een Eurocommissaris voor begrotingen, die lidstaten een tik op de vingers kan geven als die de regels aan hun laars lappen.

Ook plannen voor het gezamenlijk financieren van staatsschuld komen weer voorzichtig om de hoek kijken.

Lees het hele verhaal: Macron keert tij in Brussel (Premium)