premium

Klaver duikt weer op

35 min geleden Lise Witteman

Den Haag - Voormalig informateur Schippers draagt vanochtend het stokje over aan haar opvolger Tjeenk Willink. Het is nu aan hem om partijen in beweging te krijgen, in de zoektocht naar een nieuw kabinet. Ook GroenLinks kan terug in beeld komen.