Burentragedie in Rotterdam

Gerard J. leed aan waanideeën. Ook kwam hij al met de politie in aanraking voor stalking en bedreiging, onder meer van burgemeester Ahmed Aboutaleb, maar ook van zijn slachtoffer. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

'Schrik van de autoriteiten'

J. ontpopte zich de laatste jaren tot de schrik van de autoriteiten. Hij voelde zich ernstig tekortgedaan en liet geen mogelijkheid onbenut om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Zo stond J. regelmatig te protesteren voor het gerechtsgebouw. „Hij voelde zich onbegrepen, maar eerlijk gezegd begreep ook niemand hem”, klinkt het in de buurt.

Kort nadat Margriet ruim een jaar geleden haar intrek had genomen in dezelfde woning waar twee jaar geleden een baby dodelijk werd mishandeld, vlogen de twee elkaar al bijna letterlijk in de haren. Een buurvrouw bevestigt de moeilijke relatie tussen de twee. „Maar ik kan me niet voorstellen dat hij de kwade genius was. We kennen elkaar al vanaf 1999 toen ik hier kwam wonen en ken hem alleen als een lieve, goedaardige man.”

