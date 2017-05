Dief steelt geboortekaartjes, maar waarom?

„Een dag eerder hingen daar nog een stuk of tachtig geboortekaartjes. Daar waren nog maar twintig van over”, legt Margretha van Riemsdijk van De Toekomst uit aan Omroep Gelderland.„Je maakt veel mee bij ons, maar een diefstal van geboortekaartjes, dat nog nooit”, aldus de vrouw die al achttien jaar verloskundige is.

De praktijk bevindt zich in een gezondheidscentrum. De wachtkamer is vrij toegankelijk. De grote vraag is waarom de kaartjes zijn gestolen. „Een verwoede verzamelaar?”, gokt Margretha die overweeg om aangifte te doen bij de politie.

Meer kaartjes gestolen

Ook bij verloskundigenpraktijk De Ronding uit het Gelderse Culemborg zijn onlangs geboortekaartjes gestolen. „Wie o wie is er met onze geboortekaartjes vandoor... graag zien we ze snel weer terug!”, aldus de praktijk maandag op Facebook.