Nederlandse vermist in Libië

Bekenden van Snitjer vragen via Twitter om hulp. Uit haar laatste tweets blijkt dat ze, vlak voor het begin van de ramadan afgelopen week, de stad in is gegaan om iets te eten. Haar laatste tweets zijn van 26 mei.

’We zijn ermee bezig’

Buitenlandse Zaken weet dat Snitjer wordt vermist, aldus Joop.nl. „We zijn ermee bezig, en proberen na te gaan wat er aan de hand is. Maar dat is lastig door de allesbehalve overzichtelijke situatie in Libië. Dingen functioneren niet zoals ze zouden moeten functioneren.”

Zo is de ambassade in Libië uitgeweken naar Tunis, de hoofdstad van Tunesië.

Oprichtster Al Eureka

Snitjer is oprichtster van stichting Al Eureka, een onafhankelijk educatie-centrum. Ze schrijft regelmatig over de gevaarlijke situatie in Libië.