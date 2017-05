Bewoner dood na gewapende overval op woning

Het slachtoffers liet de daders zelf binnen. In bijzijn van zijn vriendin ontstond daarna een worsteling. ,,We hebben de bewoner nog geprobeerd te reanimeren, maar zonder succes", aldus de politie. De twee daders zijn via de achterkant van de woning weggevlucht. Er is niet bekend of er ook iets is buitgemaakt.

Vanwege personele problemen werd het forensisch onderzoek pas laat opgestart. ,,Dinsdagochtend was er ook al een dodelijk incident in Maastricht en we hebben te weinig capaciteit. We moesten wachten op bijstand uit de regio voor het technisch onderzoek in de woning."

De daders zijn spoorloos.