Brand in groot studentenhuis Maastricht

40 min geleden

MAASTRICHT - In een studentenhuis met ongeveer dertig kamers aan de Grote Gracht in Maastricht is dinsdagavond brand uitgebroken. Alle kamers zijn ontruimd en de studenten zijn elders ondergebracht. Niemand raakte gewond, aldus de brandweer.