Geen saldo, geen prijs in de Postcodeloterij

14 min geleden

AMSTERDAM - De Nationale Postcodeloterij hoeft de man die een grote prijs misliep omdat hij te weinig saldo op zijn rekening had, niet alsnog een geldprijs uit te keren. De man speelde iedere maand mee met vier loten in de loterij, maar die bewuste keer in januari vorig jaar had hij te weinig saldo op zijn rekening zodat het bedrag niet afgeschreven kon worden. En juist die keer viel er een grote geldprijs op zijn postcode.