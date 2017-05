Gemeenten krijgen hulp met ’stem-app’

Eerder tikte Plasterk de gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard nog op de vingers om de ’stem-app’. Elektronisch stemmen is namelijk niet toegestaan. Verkiezingen organiseren per app is helemaal problematisch. Plasterk geeft als voorbeeld dat dan niet meer is te controleren of sprake is van stemdwang.

Meer inzicht

De gemeenten hebben echter verzekerd dat de app niet is bedoeld om te testen of er elektronisch kan worden gestemd bij verkiezingen. Wel kunnen mensen hun mening geven over wat er lokaal speelt. De gemeenten willen zo meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld het draagvlak voor nieuwe voorstellen.

„Dat lijkt mij prima”, zegt Plasterk woensdag. Hij zegt dat de gemeenten goede plannen hebben en dat is afgesproken dat ze ondersteuning krijgen. „Wij kunnen er ook van leren en die ervaring weer delen met andere gemeenten.” Hij ziet de experimenten als „proeftuinen voor nieuwe vormen van burgerparticipatie.”