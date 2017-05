Mannetjesgieren in Artis broeden samen ei uit

Dierenverzorgers vonden een los ei in de volière, raapten het op en stopten het in een broedmachine. Toen ze merkten dat de twee mannetjesgieren een nest hadden gebouwd, werd besloten het ei daar naartoe te verplaatsen.

Vaders zorgen goed voor kuiken

De mannetjes ontfermden zich over het ei en hebben het afwisselend bebroed, tot er een jong giertje uit kroop. De twee vaders zorgen tot nu toe goed voor het kuiken, verzekert Artis.

De gieren braken voedsel op voor hun jong. Ze eten in Artis karkassen van dieren als konijnen, cavia’s, ratten of pony’s, want gieren zijn aaseters.

Mannenkoppel al jaren samen

Vale gieren leggen maar één ei per jaar. Een koppel broedt dat ei gedurende twee maanden samen uit. Wanneer een mannetje en vrouwtje een stel vormen, blijven zij hun hele leven samen. In dit geval heeft zich in de groep gieren ook een mannenkoppel gevormd, laat Artis weten. „De twee zijn al jaren samen. Dit is niet ongewoon in het dierenrijk: er zijn regelmatig homoseksuele paren, vooral onder vogels.”

Het is voor het eerst in vijf jaar dat er jonge vale gieren uit het ei gekomen zijn in Artis, en het zijn er meteen twee tegelijk, jubelt het dierenpark. Artis onderzoekt de mogelijkheid om de twee kuikens uit te zetten in het wild.