Zaak Edelchemie uitgesteld om TIA verdachte

De rechtbank besloot volgens Linssen de zaak uit te stellen tot oktober. Dan wordt de zaak hervat met de pleidooien en het laatste woord van Nevels.

Een TIA is een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming in de hersenen, door een bloedpropje of bloeding. Het herstel van Nevels neemt naar verwachting enkele weken in beslag.

Ook de zaken tegen het bedrijf, de zonen van Nevels en diens echtgenote zijn opgeschort, omdat de verdediging alle zaken tegelijk wil behandelen. Edelchemie en dochterbedrijf Phoenica in Limburg zouden vele jaren lang zonder vergunning gedraaid hebben en daarbij de bodem met zware metalen hebben vervuild.

Tegen Nevels was vorige week een celstraf van zestien maanden geëist, tegen zijn zonen twaalf en tien maanden. De partner van Leo Nevels hangen twee maanden cel boven het hoofd.

Naast deze celstraffen eiste het Openbaar Ministerie een boete van 125.000 euro van Edelchemie en 75.000 euro van Belgisch dochterbedrijf Edelchemie Benelux.

In 2012 liet de provincie het bedrijf afgrendelen, nadat de vergunning zeven jaar eerder al was verlopen. Edelchemie bestrijdt het grondwater en de omgeving in gevaar te hebben gebracht. Volgens de verdediging heeft de provincie Edelchemie in de media keer op keer zwart afgeschilderd. Zo zou er 12.000 ton (deels) gevaarlijk afval van het terrein zijn weggehaald. ,,Maar daarvan is 11.200 ton op stortplaatsen terechtgekomen'', zei Linssen. ,,Dat afval was dus niet gevaarlijk.''